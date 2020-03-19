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Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться домой

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С таким предложением президент Белоруссии обратился к собственной админисрации.

Александр Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться домой. Он призвал главу собственной администрации заняться  данным вопросом. Об этом политик заявил после доклада об эпидемиологической ситуации в стране. Словам главы государства приводят журналисты из "БЕЛТА".

Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину

прокомментировал политик

По словам Лукашенко, это не дело, что "наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации". Президент Белоруссии добавил, что "люди ни в чем не виноваты", как бы ни складывались отношения с властями между государствами. Глава страны добавил, что закрытие границ между странами не повлияет на распространение инфекции.

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность.

Видео: YouTube/CTVBY

Теги: александр лукашенко, белоруссия, коронавирус, польша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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