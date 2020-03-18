Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность. Об этом пишут РИА Новости.
Он заявил, что Белоруссия имеет право, поскольку это суверенное и независимое государство. В настоящий момент Россия и Белоруссия строят союзное государство. По словам Путина, это все-таки не единое государство, а два разных субъекта международного права. Президент России заключил, что Беларусь – независимая страна, которая может проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной.
Ранее Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу.
Видео: YouTube / United Nations, NBC News
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