Коронавирус в Петербурге: последние новости за 27 марта

В Петербурге не было выявлено новых случаев заболевания.

В Петербурге в пятницу, 27 марта не зарегистрировали ни одного нового случая заражения вирусной инфекцией.

Накануне Беглов подписал постановление, согласно которому с 28 марта по 5 апреля в Петербурге перестанут работать все кафе, магазины одежды, МФЦ и храмы. С такой постановкой дел не согласилась РПЦ. Храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, несмотря на временный запрет местных властей на посещение религиозных объектов. Об этом говорится в комментарии епархии. Что касается продуктовых магазинов, то работать будут только магазины крупных сетей и магазины шаговой доступности, ларьки и прочие маленькие магазины работать не будут. Также Беглов попросил перенести свадьбы, если у кого-то они были запланированы на нерабочей неделе.

Также петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают обязательный карантин для недопущения распространения коронавируса. За два дня удалось выявить уже 22 нарушителя, которые не самоизолировались после возвращения из-за границы. При этом 20 людей отправили в обсерватор на базе пансионата "Заря" в Курортном районе Петербурга.

Из положительного: петербургским школам подарят три тысячи планшетов компании Lenovo для дистанционного обучения. Первую партию в 1 300 гаджетов получили уже 27 марта.

На нерабочей неделе Смольный отменяет ряд коммерческих маршрутов. По режиму выходного дня будет работать метрополитен.

В Петербурге из-за коронавируса "Бессмертный полк" готовит план "Б", который будет обнародован в случае запрета массового скопления людей в мае.

Фото: Piter.TV