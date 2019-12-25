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Петербургским школам подарили планшеты для дистанционного обучения
Сегодня, 12:22
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IRINA_CHALKINA

Петербургским школам подарили планшеты для дистанционного обучения

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Компания "Марвел-Дистрибуция" передала петербургским школам три тысячи планшетов Lenovo.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что петербургским школам подарили планшеты для дистанционного обучения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Марвел-Дистрибуция".

Известно, что школьникам подарят три тысячи планшетов компании Lenovo. Первую партию в 1 300 гаджетов получили уже 27 марта. Для начала на устройствах установят ПО, а затем уже раздадут школьникам. 

Напомним, что около 15 тысяч российских школьников не смогут обучаться дистанционно из-за отсутствия ПК.

Ранее мы сообщали о том, что руководители частных общественных пространств обратились к губернатору Петербурга с просьбой о помощи.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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