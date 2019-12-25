Руководители частных общественных пространств обратились к губернатору Петербурга с просьбой о помощи

Это необходимо для того, чтобы сохранить сотрудников и продолжить свою деятельность.

Директор музея стрит-арта в Петербурге создала открытое письмо на имя губернатора. Документ размещен на странице Татьяны Пинчук в Facebook. В нем представители частных культурных учреждений и общественных пространств просят оказать им содействие на период распространения коронавирусной инфекции и после него. Татьяна Пинчук отметила, что частные пространства, в отличии от государственных, оказались не защищены. В период карантина организации терпят большие убытки.

"В сложившейся ситуации даже небольшая поддержка и помощь от государства поможет нам сохранить сотрудников и пережить эти сложные времена. Главные вопросы сейчас - аренда помещений, КУ и налоги на з/п сотрудникам", — написала директор музея.

В открытом письме говорится об освобождении от уплаты всех налогов, отсрочки от уплаты платежей за коммунальные услуги и электроэнергию, а также в разработке и утверждении специальных программ субсидирование. Завтра, 27 марта, планируется отправить письмо губернатору. На данный момент под ним подписались 27 представителей некоммерческих учреждений культуры.

Фото: vk.com/streetartmuseum