В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в Петербурге на "нерабочей" неделе отменят 120 маршруток. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин в эфире программы "Петербург против коронавируса".
Отмечается, что перевозки не будут осуществляться в период с 28 марта по 5 апреля. Известно, что в Северной столице временно не будут работать маршрутки ТРЦ "Мега", ряд автобусных маршрутов в Пушкин, Павловск, Петродворец, Красное Село и на Васильевский остров.
Напомним, что в Северной столице в связи с тем, что неделя с 30 марта по 05 апреля 2020 года объявлена нерабочей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за коронавируса "Бессмертный полк" готовит план "Б".
Фото:Piter.TV
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