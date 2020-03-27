Если из-за вируса шествие отменят, то его проведут в цифровой форме.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в Петербурге из-за коронавируса "Бессмертный полк" готовит план "Б". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Если из-за вируса шествие отменят, то его проведут в цифровой форме. Отмечается, что руководство движения будет опираться на требования Роспотребнадзора.

"Если на май будет запрет, обнародуем этот план", —сообщил руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев.

В отделении движения заявили, что в этом году не исключено, что медики порекомендуют не брать на шествие старшее поколение и детей.

Напомним, что в Северной столице в связи с тем, что неделя с 30 марта по 05 апреля 2020 года объявлена нерабочей.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина.

Фото:Piter.TV