В Петербурге на неделю закроют все ларьки

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в эфире канала "Санкт-Петербург" сообщил, что с 26 марта по 5 апреля в городе ограничат перечень продуктовых магазинов, которые будут работать.
Мелкие ларьки и магазины со спецпродуктами должны быть закрыты. А вот крупные сети и продуктовые магазины шаговой доступности работать будут.
Внутри торговых залов никакого скопления быть не должно. Схема теперь: купил – ушел,
– отметил вице-губернатор
В это же время небольшие пекарни, буфеты в торговых залах могут работать "навынос" или в режиме доставки.
В Петербурге на неделю закроют все, кроме магазинов первой необходимости и аптек.
Фото: pixabay
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