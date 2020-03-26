В Петербурге на неделю закроют все ларьки

Крупные сети и продуктовые магазины шаговой доступности работать будут.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в эфире канала "Санкт-Петербург" сообщил, что с 26 марта по 5 апреля в городе ограничат перечень продуктовых магазинов, которые будут работать.

Мелкие ларьки и магазины со спецпродуктами должны быть закрыты. А вот крупные сети и продуктовые магазины шаговой доступности работать будут.

Внутри торговых залов никакого скопления быть не должно. Схема теперь: купил – ушел, – отметил вице-губернатор

В это же время небольшие пекарни, буфеты в торговых залах могут работать "навынос" или в режиме доставки.

В Петербурге на неделю закроют все, кроме магазинов первой необходимости и аптек.

Фото: pixabay