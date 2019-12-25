Солист Rammstein попал в больницу с коронавирусом

В настоящий момент он находится в отделении интенсивной терапии.

В пятницу, 27 марта, стало известно о госпитализации солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как сообщает немецкая ежедневная газета Bild, у музыканта обнаружили коронавирус.

Известно, что музыкант пожаловался врачу на высокую температуру. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус дал положительный результат.

В настоящий момент Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы. По данным таблоида, его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.