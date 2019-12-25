В Узбекистане сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции

Скончавшийся мужчина подхватил вирус от дочери, которая недавно вернулась из Турции.

Власти Узбекистана сообщили о первой жертве коронавируса в стране.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Узбекистана сообщает, что в стране зафиксирована первая смерть от нового коронавируса. В больнице скончался 72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом. Он заразился от дочери, которая вернулась недавно из Турции. Умерший мужчина страдал сахарным диабетом и острой сердечной недостаточностью, некоторое время назад он перенес инфаркт. Несмотря на усилия медиков, пожилого мужчину спасти не удалось.

Первый случай заражения COVID-19 в Узбекистане был зафиксирован 15 марта. На сегодня, 27 марта, в стране зафиксированы 83 случая заболевания.

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