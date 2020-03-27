Число погибших от коронавируса итальянцев побило суточный рекорд

Вирус унес жизни 969 человек за один день.

За сутки в Италии умерло 969 человек, больных коронавирусом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на комиссара по ЧС Доменико Аркури.

Днем раньше в стране говорили о 662 умерших, но власти Пьемонта сообщили об ошибке в подсчетах – 50 случаев в регионе не указали. Новое число погибших оказалось самым большим за все время эпидемии на планете. Всего инфекция унесла жизни 9134 итальянцев.

Тем временем, выздоровело уже 589 человек, всего таких уже почти 11 тысяч, однако рост показатели излечившихся замедляется три дня подряд. На данный момент в Италии больны свыше 66 тысяч человек, за сутки это число выросло на 4401 пациента.

Песков: Россия не увязывает помощь Италии с возможной отменой санкций.

Видео: Al Jazeera English / YouTube