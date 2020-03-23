Песков: Россия не увязывает помощь Италии с возможной отменой санкций

Москва не рассчитывает на то, что Рим будет накладывать вето на новые санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия не увязывает помощь Италии с возможной отменой санкций.

По его словам, РФ помогает Италии в борьбе с инфекцией COVID-19 безо всяких условий.

Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчётах или надеждах, - заметил чиновник.

Песков заявил, что Москва не рассчитывает на то, что Рим будет накладывать вето на новые санкции.

До этого новые антироссийские санкции призывали принять в США и Евросоюзе. Накануне Россия создала авиагруппировки для доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом.