Просьба последовала после отправки в Италию нескольких российских военных самолётов.

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом. С просьбой власти страны обратились напрямую к министру обороны Штатов Марку Эсперу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

Просьба последовала после отправки в Италию нескольких российских военных самолётов. На них были вирусологи и медицинское оборудование из РФ.

Власти Италии попросили у США медицинские маски и аппараты ИВЛ, а также помощи американских врачей-вирусологов и инфекционистов, которые работают в Италии.

Ранее врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

Видео: YouTube / CNBC International TV