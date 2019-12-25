Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Большинство респондентов заявило, что относится к предстоящим выборам с огромным энтузиазмом.

Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание от кандидата от демократической партии Джо Байдена среди избирателей. Об этом говорят результаты соцопроса SSRS, который был выполнен по заказу телеканала CNN.

Данные опросов по-прежнему говорят о том, что Байден остаётся лидером предвыборной гонки. За Байдена, который заявил, что в случае его победы вице-президентом станет сенатор Камала Харрис, готовы проголосовать 50% опрошенных. За Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса — 46%.

Большинство респондентов заявило, что относится к предстоящим выборам с огромным энтузиазмом.

Ранее Трамп посоветовал новый неэффективный препарат от коронавируса.