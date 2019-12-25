Должность еще 13 августа получил Ким Док Хун.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра страны. Об этом сообщили журналисты из местного Центрального телеграфного агентства Кореи. Специалисты объяснили, что новым главой правительства КНДР стал Ким Док Хуна. Ранее чиновник занимал должность заместителя председателя ЦК Трудовой партии.

Ким Док Хун сменил на посту Ким Чжэ Рёна. Последний получил рабочее место в руководстве ЦК партии. В издании Hindustan Times считают, что кадровые перестановки в Северной Корее происходят из-за финансового кризиса, вызванного наводнениями.

Напомним, что на территории Северной Кореи оказались затоплены более 39 тысяч гектаров посевных земель. Стихия разрушила около 16 тысяч жилых зданий. Ранее Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на помощь международного сообщества в ликвидации последствий непогоды.

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Видео: YT / Pyongyang Broadcast Service - DPR of Korea