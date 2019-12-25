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Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в борьбе с наводнениями
Сегодня, 10:42
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lesjasap

Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в борьбе с наводнениями

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Глава КНДР призвал закрыть госграницы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в борьбе с наводнениями. Слова политика приводят журналисты из Центрального телеграфного агентства Кореи. В КНДР призвали собственными силами бороться со стихийными бедствиями и не допускать поддержки извне.

Реальность заключается в том, что ситуация с распространением опасного вируса в мире ухудшается. Нужно полностью закрыть границу и продолжать тщательно проводить противоэпидемиологическую работу

сообщение Ким Чен Ына

Напомним, сто глава КНДР также указал продлить действие постановления и приказов высших органов власти о том, что все задачи по ликвидации последствий стихии должны быть выполнены к 10 октября. В этот день страна будет отмечать 75-ую годовщину создания Трудовой партии Кореи.

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР.

Теги: ким чен ын, кндр, наводнение, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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