Глава КНДР призвал закрыть госграницы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в борьбе с наводнениями. Слова политика приводят журналисты из Центрального телеграфного агентства Кореи. В КНДР призвали собственными силами бороться со стихийными бедствиями и не допускать поддержки извне.

Реальность заключается в том, что ситуация с распространением опасного вируса в мире ухудшается. Нужно полностью закрыть границу и продолжать тщательно проводить противоэпидемиологическую работу сообщение Ким Чен Ына

Напомним, сто глава КНДР также указал продлить действие постановления и приказов высших органов власти о том, что все задачи по ликвидации последствий стихии должны быть выполнены к 10 октября. В этот день страна будет отмечать 75-ую годовщину создания Трудовой партии Кореи.

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР.