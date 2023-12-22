Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео

Власти региона ввели в городе режим чс.

Момент прорыва дамбы на территории оренбургского города Орске очевидцы засняли на видео,кадры с происшествием появились в социальных сетях. В роликах показано, что специальная техника попыталась засыпать дамбу грунтом, однако в результате сильный поток воды все равно снес остатки преграды, после чего вода хлынула на территорию. Местная мэрия подтвердила факт произошедшего. В настоящее время в населенном пункте властями объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы занимаются эвакуацией населения из Старого города, в зоне затопления которого находятся несколько поселков. Речь идет о необходимости обезопасить около 11 тысяч граждан и свыше четырех тысяч домовладений.

Напомним, что для эвакуированных из затопленного района людей чиновники подготовили шесть пунктов временного размещения. Граждан вывозят на частных автобусах и автобусах от Орскгортранса. Эвакуация местных жителей производится в школы №под номерами17, 37, 88, 5, 52, а также Гимназии 1 и 3.

Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ГУ МЧС России