Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал

Сергей Салмин рассказал об угрозе населению из-за погодных условий.

Мэр российского города Оренбург Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за значительного подъема уровня реки Урал. Глава местной администрации в собственном Telegram-канале рассказал о том, что в зоне риска подтопления территорий на текущий момент находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. Дополнительно повреждения могут получить СНТ, расположенные вблиди поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, Дубки и Дубовый плес.

Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать. Сергей Салмин, глава Оренбурга

Чиновник заметил, что уже подтоплено свыше 300 домовладений и 750 участков. Электрическое и газоснабжение в этих районах властями региона временно будет отключено. Администрация призывает жителей отправиться к родственникам или в пункты временного размещения. С собой важно взять личные документы, денежне средства и прочие ценные вещи, а также необходимые лекарственные препараты.

Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее. Сергей Салмин, глава Оренбурга

Уровень воды в реке Тихвинского района приблизился к опасной отметке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости