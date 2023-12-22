Уровень воды в реке Тихвинского района приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Тихвинка на 2 апреля составил 494,6 сантиметра.

Уровень воды в реке Тихвинка в Ленинградской области приблизился к опасной отметке. Об этом сообщили в администрации Тихвинского района.

Вода поднялась до опасной отметки в полметра. Напомним, что ранее оказались затоплены четыре частных участка в области. По словам свидетелей случившегося, число пострадавших от паводка во вторник, 2 апреля, может увеличиться.

Отметим, что с 1 апреля в Тихвинском районе введен режим повышенной готовности местного звена территориальной системы РСЧС.

Ранее синоптик Михаил Леус анонсировал скорый паводок и опасность подтопления населенных пунктов Ленинградской области в своём Telegram-канале. Еще тогда жителей предупредили о подъёме уровня воды и достижении неблагоприятных отметок на реке Тихвинка около города Тихвин, на реке Тосна в районе Тосно и на реке Тигода у города Любань.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком