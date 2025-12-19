  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:15
151
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Renault погиб в массовом ДТП в Тихвинском районе

0 0

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Тихвинском районе, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 4 февраля на трассе "Вологда — Тихвин — Кола" 46-летний мужчина за рулем машины Renault Duster выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком FAW водителя 45 лет. Последний врезался в грузовой автомобиль DAF 31-летнего владельца. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

В результате ДТП погиб управлявший "легковушкой". Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП под Петербургом пострадали двухлетний и четырехлетний мальчики. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: смертельное дтп, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии