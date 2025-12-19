Водитель Renault погиб в массовом ДТП в Тихвинском районе

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Тихвинском районе, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Утром 4 февраля на трассе "Вологда — Тихвин — Кола" 46-летний мужчина за рулем машины Renault Duster выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком FAW водителя 45 лет. Последний врезался в грузовой автомобиль DAF 31-летнего владельца.

Фото: пресс-служба МЧС России

В результате ДТП погиб управлявший "легковушкой". Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти