В ДТП под Петербургом пострадали двухлетний и четырехлетний мальчики
Сегодня, 11:49
Водительница 1994 года рождения, управляя машиной Toyota RAV4, выехала на полосу встречного движения.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Тихвинском районе. На 447-м километре трассы "Вологда — Тихвин — Кола" водительница 1994 года рождения, управляя машиной Toyota RAV4, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Mercedes мужчины 1979 года рождения, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В аварии пострадали пассажиры Toyota – двухлетний и четырехлетний мальчики. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: под колеса Nissan в Приморском районе попала 13-летняя девочка. В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV 

