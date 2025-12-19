  1. Главная
Под колеса Nissan в Приморском районе попала 13-летняя девочка
Сегодня, 11:33
В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Приморского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала несовершеннолетняя. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне утром на пересечении улицы Маршала Новикова и Парашютной улицы 51-летний водитель Nissan Murano наехал на 13-летнюю девочку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель Kia съехал с дороги и врезался в столб на улице Коммуны. Спустя время нарушителя передали полицейским. 

Фото: Piter.TV 

