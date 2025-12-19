Под колеса Nissan в Приморском районе попала 13-летняя девочка

В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Приморского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала несовершеннолетняя.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне утром на пересечении улицы Маршала Новикова и Парашютной улицы 51-летний водитель Nissan Murano наехал на 13-летнюю девочку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV