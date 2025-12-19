  1. Главная
Пьяный водитель Kia съехал с дороги и врезался в столб на Коммуны
Сегодня, 14:58
Спустя время нарушителя передали полицейским.

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя Kia, который врезался в фонарный столб в Красногвардейском районе, съехав с обочины. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 2 февраля сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о ДТП на улице Коммуны. На месте поймали 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, пытавшегося скрыться. Он не пострадал. Спустя время нарушителя передали полицейским. 

Ранее на Piter.TV: во Всеволожске задержали дрифтера, который подделал VIN. Машину водителя изъяли и отправили на специализированную стоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцу грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: красногвардейский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

