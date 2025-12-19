Пьяный водитель Kia съехал с дороги и врезался в столб на Коммуны

Спустя время нарушителя передали полицейским.

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя Kia, который врезался в фонарный столб в Красногвардейском районе, съехав с обочины. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 февраля сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о ДТП на улице Коммуны. На месте поймали 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, пытавшегося скрыться. Он не пострадал. Спустя время нарушителя передали полицейским.

Фото: пресс-служба Росгвардии