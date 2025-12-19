Авария с двумя пострадавшими детьми в Ленобласти обернулась уголовным делом

В отношении предполагаемой виновницы ДТП избрана мера пресечения.

По факту аварии в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 февраля.

Напомним, на 447-м километре трассы "Вологда — Тихвин — Кола" женщина 1994 года рождения за рулем Toyota RAV4 выехала на "встречку", где столкнулась с машиной Mercedes мужчины 1979 года рождения. В результате пострадали ее малолетние пассажиры – двое мальчиков в возрасте 2 и 4 лет.

В отношении предполагаемой виновницы ДТП избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV