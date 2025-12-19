  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авария с двумя пострадавшими детьми в Ленобласти обернулась уголовным делом
Сегодня, 9:51
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Авария с двумя пострадавшими детьми в Ленобласти обернулась уголовным делом

0 0

В отношении предполагаемой виновницы ДТП избрана мера пресечения.

По факту аварии в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 февраля. 

Напомним, на 447-м километре трассы "Вологда — Тихвин — Кола" женщина 1994 года рождения за рулем Toyota RAV4 выехала на "встречку", где столкнулась с машиной Mercedes мужчины 1979 года рождения. В результате пострадали ее малолетние пассажиры – двое мальчиков в возрасте 2 и 4 лет. 

В отношении предполагаемой виновницы ДТП избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: водитель Renault погиб в массовом ДТП в Тихвинском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии