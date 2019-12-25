Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Евросоюз продлил на год санкции против Северной Кореи. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление Совет а ЕС.
Утвержден список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против КНДР
сообщение Совета Евросоюза
Напомним, что существующие ограничения касаются запрета на поездки и замораживания финансовых и имущественных активов физических и юридических лиц Северной Кореи. Они будут применяться в течение следующего года до момента нового ежегодного обзора ситуации.
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