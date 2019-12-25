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Евросоюз продлил на год санкции против КНДР
Сегодня, 13:56
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lesjasap

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

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В ЕС решили продлить экономические ограничения против Северной Кореи.

Евросоюз продлил на год санкции против Северной Кореи. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление Совет а ЕС.

Утвержден список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против КНДР

сообщение Совета Евросоюза

Напомним, что существующие ограничения касаются запрета на поездки и замораживания финансовых и имущественных активов физических и юридических лиц Северной Кореи. Они будут применяться в течение следующего года до момента нового ежегодного обзора ситуации.

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Теги: евросоюз, кндр, санкции, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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