Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

В ЕС решили продлить экономические ограничения против Северной Кореи.

Евросоюз продлил на год санкции против Северной Кореи. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление Совет а ЕС.

Утвержден список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против КНДР сообщение Совета Евросоюза

Напомним, что существующие ограничения касаются запрета на поездки и замораживания финансовых и имущественных активов физических и юридических лиц Северной Кореи. Они будут применяться в течение следующего года до момента нового ежегодного обзора ситуации.

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