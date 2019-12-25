ЕС: решение США о выводе войск из Германии не касается союза

Петер Стано объяснил, что перевод войск США из ФРГ касается НАТО, а не ЕС.

В Евросоюзе считают, что решение США о выводе войск из Германии не касается союза. Об этом днем 30 июля во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы Петер Стано. Чиновник заметил, что Ес не хочет комментировать решение Вашингтона о передислокации собственных солдат с территории ФРГ. Он заметил, что решение принято "в рамках НАТО".

США - член НАТО, и недавнее объявление было в рамках членства в НАТО. Конечно, мы с интересом наблюдаем за развитием всего, что влияет на безопасность в Европе Петер Стано, представитель внешнеполитической службы

Напомним, что ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о том, что СШа выводит из Германии 11,9 тысяч военнослужащих. Из них 6,4 тысяч солдат вернутся домой, а оставшиеся 5,6 тысяч человек будут направлены на защиту Италии и Бельгии. При этом в ФРГ останется около 25 тысяч военных НАТО.

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.