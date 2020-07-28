ЕС не включит Россию в список белых стран.

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

По их информации, ЕС не включит Россию в список белых стран, с которыми будет разрешено транспортное сообщение.

К сожалению, статистика говорит, что пока рано. источник ТАСС

Он отметил, что в следующий раз состав перечня стран, для которых Евросоюз откроет границы, будет рассматриваться в середине августа.

Ранее Украина призвала ЕС не менять политику в отношении "агрессивной" России.

Видео: government.ru