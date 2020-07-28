Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
По их информации, ЕС не включит Россию в список белых стран, с которыми будет разрешено транспортное сообщение.
К сожалению, статистика говорит, что пока рано.
источник ТАСС
Он отметил, что в следующий раз состав перечня стран, для которых Евросоюз откроет границы, будет рассматриваться в середине августа.
Ранее Украина призвала ЕС не менять политику в отношении "агрессивной" России.
Видео: government.ru
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