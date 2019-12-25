Дональд Трамп прокомментировал экономические связи Вашингтона с Пекином.

США могут прекратить вести бизнес с Китаем. Об этом президент страны Дональд Трамп сообщил журналистам с американского телеканала Fox News. Политик не исключил такой возможности.

Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить экономики США и Китая и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги Дональд Трамп, президент США

По словам американского лидера, в Пекине "неправильно общаются" с Вашингтоном. Он добавил, что подумает о сложившейся ситуации.

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