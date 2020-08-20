Джон Болтон поделился воспоминаниями о работе в администрации президента США.

Дональд Трамп посчитал Украину частью России. Об этом в интервью австрийским журналистам с телеканала Puls 24 рассказал экс-советник администрации Белого дома Джон Болтон. Политик вспомнил, что ранее ему неоднократно приходилось объяснять Трампу, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны.

Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине Джон Болтон, экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности

Напомним, что в июне 2020 года Болтон рассказал, что Трамп не знал, входит ли Финляндия в состав России. Также действующий президент США не имел представления о том, есть ли ядерное оружие у Великобритании.

Видео: puls24.at