NYT заявили, что Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Журналисты ссылаются на еще не опубликованную книгу Джона Болтона.

The New York Times заявили, что Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Журналисты ссылаются на книгу бывшего советника президента США Джона Болтона, которая будет опубликована на следующей неделе. Работа американского политика получила название "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".

Болтон упомянул в книге о том, что Трамп интересовался у него является ли Финляндия частью России. По словам экс-советника, Трамп также не знал, есть ли у Великобритании ядерное оружие.

Напомним, что Трамп и Болтон конфликтовали друг с другом до момента отставки последнего. Экс-советник решил опубликовать свои воспоминания о работе в администрации президента США. Выход книги несколько раз откладывалась. Новая дата выхода намечена на 23 июня. Американский Минюст требует в судебном порядке приостановить публикацию книги. Чиновники считают, что в ней содержится секретная информация.

Трамп назвал планы Болтона опубликовать книгу "крайне неподобающими".