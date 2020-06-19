Помпео назвал Болтона предателем

Он признался, что книгу Болтона не читал.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал бывшего советника президента по безопасности Джона Болтона предателем. Так он прокомментировал факт выхода книги с мемуарами Болтона, в которой тот рассказывает о тайном сотрудничестве Трампа с Китаем, а также о том, что президент США интересовался — является ли Финляндия частью России. Судя по мемуарам, Трамп также не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие.

Помпео признался, что книгу Болтона не читал — при этом назвал все приведённые в ней факты ложью и "натянутой полуправдой".

Госсекретарь отметил, что Болтон злоупотребил доверием американского народа — и этим нанёс огромный ущерб стране.

Майкл Помпео также обратился к представителям других стран.

Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США

Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой.

Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.

Видео: YouTube / ABC News