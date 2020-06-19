Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал бывшего советника президента по безопасности Джона Болтона предателем. Так он прокомментировал факт выхода книги с мемуарами Болтона, в которой тот рассказывает о тайном сотрудничестве Трампа с Китаем, а также о том, что президент США интересовался — является ли Финляндия частью России. Судя по мемуарам, Трамп также не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие.
Помпео признался, что книгу Болтона не читал — при этом назвал все приведённые в ней факты ложью и "натянутой полуправдой".
Госсекретарь отметил, что Болтон злоупотребил доверием американского народа — и этим нанёс огромный ущерб стране.
Майкл Помпео также обратился к представителям других стран.
Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра.
Майкл Помпео, госсекретарь США
Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой.
Ранее мы рассказывали, что США вводят новые санкции против Сирии.
Видео: YouTube / ABC News
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