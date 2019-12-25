Целью санкций является гуманитарная помощь народу Сирии.

США вводят новые санкции против Сирии. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

По его словам, новый пакет санкций вводится в рамках принятого закона "Цезарь". Под них в том числе попадут Башар Асад и его супруга.

В новый санкционный список попали 39 наименований. Помпео заявил, что его цель — оказать политическое и экономическое давление на режим Башара Асада, лишить его поддержки и ослабить.

Госсекретарь США добавил, что компания санкционного давления на Сирию будет продолжена в ближайшее время — в список будут попадать всё больше предприятий и фамилий. По словам Помпео, ещё одной целью санкций является гуманитарная помощь народу Сирии.

Ранее парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы.