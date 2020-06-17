Суд постановил конфисковать имущество подсудимого.

Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы. Рифат Асад осуждён за отмывание денег и растрату бюджетных средств, которые принадлежали правительству Сирии. Об этом пишет "Франс Пресс".

Рифату Асаду 82 года, на судебном заседании он не присутствовал. Ему в вину ставили эпизоды отмывания денег в растрате бюджетных средств в промежутке между 1996 и 2016 годах.

Суд постановил конфисковать имущество подсудимого.

Ранее Россию и Башара Асада обвинили в химических атаках с воздуха.

Видео: YouTube / AP Archive