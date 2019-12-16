В ОЗХО считают, что РФ и Асад причастны к сбрасыванию хлора и зарина в марте 2017 года на сирийский город.

Россию и Башара Асада обвинили в химических атаках с воздуха. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на представителей Организации по запрещению химического оружия. Специалисты уверены, что к атакам на местный город Эль-Латамна в провинции Хама причастны правительственные силы Сирии, которые подчиняются руководству президента страны.

По предположению химических экспертов, военные использовали в Эль-Латамне зарин и хлор. Эти вещества были сброшены с боевых самолетов и вертолетов. Одной из целью Асада мог стать местный госпиталь. По данным ОЗХО, Россия также могла быть задействована в данном правонарушении. Для выполнения задания правительственные войска использовали российский истребитель Су-22. На данный момент в Кремле не прокомментировали обвинения.

Напомним, что об использовании хлора и зарина при обстреле госпиталя в Эль-Латамне специалисты заявляли еще в июле 2018 года. По их сведениям, преступления совершены во время нападения на город 24, 25 и 30 марта 2017 года.

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