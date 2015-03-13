Лавров опроверг слухи о попытке отравления Башара Асада в Москве

Глава МИД РФ объяснил, почему сирийский политик находится сейчас в нашей стране.

В Москве опровергли слухи о попытке отравления бывшего президента Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей лавров, выступая в Москве перед арабскими журналистами. Чиновник пояснил, что сейчас иностранный политик вместе с семьей находится на российской территории по сугубо гуманитарным причинам, так как противном случае ему грозила физическая расправа. В Кремле приняли решение предоставить иностранцам политическое убежище. Таким образом в МИД РФ ответили на вопрос ближневосточных СМИ о том, что политик из Дамаска якобы был отравлен.

Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает Сергей Лавров, глава МИД России

Фото и видео: МИД России