Лавров: в Израиле не воспринимали всерьез вопрос о создании палестинского государства

Глава МИД РФ прокомментировал позицию России по мирному плану на Ближнем Востоке.

Израильские власти многие годы не воспринимали всерьез значимость неурегулированности вопроса о создании палестинского государства на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей лавров, выступая в Москве перед арабскими журналистами. Чиновник отметил, что вопрос формирования палестинского государства должен быть решен, но при этом важны уступки. При определении официальных территорий для палестинского государства без компромиссов не обойдется, хотя создание муниципалитетов на западном берегу реки Иордан, согласно позиции России, не является подходящим решением.

Мы слышим из рядов ХАМАС, из Тель-Авива, заявления о том, что еще не все закончено, и могут быть рецидивы кризиса....Я не думаю, что создание муниципалитетов или каких-то квази-государственных структур будет сочтено в арабском мире, да и палестинцами, прежде всего, как удовлетворительный исход всей почти 80-летней драмы.. Сергей Лавров, глава МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что руководство нашего государства всегда влияло на всех участников регионального конфликта влияла таким образом, чтобы остановить насилие. Сейчас же, если участники саммита в Египте по сектору Газа сочтут нужным привлечь к процессу Кремль, то Россия не откажет.

Фото и видео: МИД России