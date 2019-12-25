Его хотели отравить после прибытия в Москву в конце декабря 2024 года.

Бывшего президента Сирии Башара Асада выписали из больницы после попытки отравления. Об этом сообщили в пресс-службе Сирийской обсерватории по правам человека со ссылкой на источник.

Отмечается, что экс-главу Сирии запретили навещать его младшему брату Махеру Асаду. При этом бывший генсек по делам президентства Мансур Аззам получил такое разрешение. Также сообщается, что отравители Асада хотели скомпрометировать правительство РФ, чтобы обвинить в отравлении экс-президента.

Напомним, в январе были новости, что Башара Асада хотели отравить после его прибытия в Москву в конце декабря 2024 года. Бывший президент почувствовал себя плохо. Врачи обнаружили в его организме следы яда.

Ранее Захарова заявила, что Россия контактирует с различными силами в Сирии.

Фото: YouTube / NBC News