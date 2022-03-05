Захарова: Россия контактирует с различными силами в Сирии

В МИД РФ указали на стремление стабилизировать ситуацию в стране Ближнего Востока.

Москва контактирует с различными силами в Сирии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что ключевым приоритетом является обеспечение безопасности граждан, чтобы никакие слова или оценки ситуации не "разжигали этот огонь", а также не стали стимулом для решительных действий террористов против мирного населения.

Сейчас самый важный наш приоритет – безопасность наших граждан: это специалисты, военные, дипломаты, журналисты. Делается всё необходимое. РФ находится в контактах с представителями различных сил на земле. Сказать хочется очень много, и есть что сказать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что захватившие 8 декабря государственное телевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии рассказали в прямом эфире об установлении собственного контроля над страной. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли упоминал о том, что с несколькими министрами остается на территории государства, однако чиновникам неизвестно, где в настоящее время находится министр по обороне и глава государства Башар Асад. Глава кабинета министров уточнил, что он контактирует с руководством вооруженной оппозиции.

Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik