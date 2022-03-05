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Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии, заявила Захарова

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В МИД РФ напомнили о жестких санкциях Вашингтона в отношении Дамаска.

Коллективный Запад не имеет права высказываться о правах человека в Сирии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что в отличие от многих государств мира, именно Москве удается успешно противостоять санкционному давлению. Ограничения и запреты Москва использует в выстраивании собственной политики, что делает страну только сильнее. Однако для многих других санкции оказались губительны.

Западники запустили старую пластинку относительно прав человека, демократии, либеральных ценностей. Есть нюанс: о каких ценностях может говорить Запад, если он в отношении сирийского народа много лет вводил удушающие санкции?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: главное, чтобы ситуация в Сирии не превратилась в трагическую.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид, права человека, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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