Захарова: главное, чтобы ситуация в Сирии не превратилась в трагическую

В МИД РФ оценили непростое положение, в котором оказались жители Сирии.

В Москве назвали складывающуюся ситуацию в Сирии драматической. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница дала комментарий о том, почему обстановка в этом государстве Ближнего Востока никогда не оставалась на стабильном уровне. В МИД заметили, что на территории сосредоточены национальные интересы большого количества государств со всего мира. Мария Захарова уточнила, что власти в РФ не стремились к дестабилизации ситуации в данной стране.

Главное, чтобы она не превратилась в тотально трагическую... раненые и убитые с обеих сторон. Вы не назовете ни одного года, когда ситуация вокруг этой страны была стабильной. Это богатый ресурсами регион, пересечение интересов, регионально-мировой перекресток всего – логистический, ресурсный Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что исторически Москва делала всё для того, чтобы привносить стабильность в этот регион и непосредственно работала в интересах местного населения. Эти действия отвечали российским стратегическим интересам.

Захарова рассказала, почему убили гендиректора UnitedHealthcare Томпсона.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik