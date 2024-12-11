Захарова рассказала, почему убили гендиректора UnitedHealthcare Томпсона

В МИД РФ оценили скандальное преступление в Нью-Йорке.

В Москве объяснили убийство генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона отсутствием свободы слова в США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Причиной этого является не то, что творится внутри конкретно американской фармы или мировой, – это не то, что привело убийцу к совершению этого преступления, а отсутствие свободы слова США. Потому что тема "Биг фармы", страховых компаний и аналогичные темы абсолютно там табуированы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Брайана Томпсона убили 4 декабря на Манхэттене в Нью-Йорке по пути бизнесмена на конференцию. Преступник несколько раз выстрелил в жертву, а затем скрылся на велосипеде. Местная полиция распространила фотографию подозреваемого. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о том, что на месте убийства следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и мобильное устройство. Вблизи места трагедии криминалисты нашли бутылку воды и обертку от конфеты, с помощью которых специалисты надеются получить отпечатки пальцев или ДНК злоумышленника. Сейчас они подозревают, что в американца стрелял непрофессионал.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik