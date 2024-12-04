Захарова назвала Республику Корею непредсказуемым государством

В МИД РФ напомнили об угрозах по безопасности для Северной Кореи.

События в Республике Корея показали мировой общественности, что данная страна непредсказуема с точки зрения стабильности. Власти в Пхеньяне не зря заботятся о национальной безопасности, так как с таким непредсказуемым географическим соседом стоит заняться вопросами по обеспечению защиты. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Многие поняли, почему КНДР и почему Пхеньян так озабочены своей безопасностью. Да потому что когда они видят, что за пару часов страна из заявленной демократии может превратиться в абсолютный хаос с танками на улицах, захватами парламента, противостоянием людей, каким-то силовыми приемами... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на то, какая судьба была у бывших южнокорейских лидеров - кого-то убили, свергли, подвергли тюремному заключению, а кто-то покончил жизнь самоубийством. "Это ненормально. Здесь нет стабильности, нет никакой демократии, никакой законности, - указала Захарова. - Если так обстоят дела, значит, какие-то проблемы с той системой, которая там построена. А если там такие проблемы, значит, с этой системой надо, видимо, что-то делать тому самому западному сообществу, которое каждый раз считает себя в праве диктовать другим, как им жить. Так займитесь, сделайте так, чтобы у ваших подопечных, у Южной Кореи наладилась жизнь. Как только там наладите - переходите к КНДР, имеется в виду с какими-то претензиями, если вам еще позволят это сделать".

Захарова объяснила, зачем в США навязывают гендерную самоидентификацию.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik