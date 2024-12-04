Захарова объяснила, зачем в США навязывают гендерную самоидентификацию

Гендерную самоидентификацию навязывают американцам для того, чтобы держать людей в неведении и направлять их по ложному пути. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. По словам чиновницы, Вся американская система нацелена на то, чтобы людей держать в состоянии неведения и разворачивания от сути дела.

Люди, например, должны заниматься важнейшим делом самоидентификации всю жизнь, каждый день задавать себе вопрос: "Кто я?" Вот на что нацелены отвечающие за идеологию – на то, чтобы люди занимались не реальным миром, а сами собой. Создавали бы себе проблемы и пытались бы с ними разобраться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: интервью Лаврова Карлсону записано, выйдет на днях.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik