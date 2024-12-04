Захарова: интервью Лаврова Карлсону записано, выйдет на днях

В МИД РФ указали на сроки выхода интервью для общественности.

Интервью российского министра по внешней политике Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в настоящее время уже записано и должно выйти в свет на днях. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. По словам чиновницы, беседа с иностранным корреспондентом получилась интересная. Она добавила, что ее руководитель задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма и доброжелательности, но при этом четко обозначает национальные интересы РФ. Интервью с Такером Карлсоном находится на этапе монтажа и перевода, так как обсуждения велись на протяжении полутора часов.

У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте ещё чуть-чуть подождём и я думаю, что через пару дней оно выйдет Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik