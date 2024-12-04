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Вчера, 9:07
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Захарова – о помиловании Байденом своего сына: план уже был

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У американского президента Джо Байдена в отношении своего сына Хантера была заранее спланированная программа действий. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы на одну важную деталь в помиловании лидером Белого дома.

.... Говорил, что он не будет вмешиваться в закон и т.д. И когда он помиловал своего сына, а там был целый букет преступлений, произошло признание того, что все заявления Джо Байдена дистанцироваться мотивировались не его приверженностью демократии...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад бесится и "гадит" России и Китаю.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: джо байден, мария захарова, мид, хантер байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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