У американского президента Джо Байдена в отношении своего сына Хантера была заранее спланированная программа действий. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы на одну важную деталь в помиловании лидером Белого дома.

.... Говорил, что он не будет вмешиваться в закон и т.д. И когда он помиловал своего сына, а там был целый букет преступлений, произошло признание того, что все заявления Джо Байдена дистанцироваться мотивировались не его приверженностью демократии...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ