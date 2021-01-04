Захарова: Запад бесится и "гадит" России и Китаю

В МИД РФ объяснил причину попыток США и сателлитов противостоять Москве и Пекину.

Страны коллективного Запада бесятся и "пытаются гадить" России и Китаю, так как не способны сдержать их технологическое развитие. Соответствующее заявление перед журналистами в ходе пресс-конференции сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова. Мероприятие было организовано на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Чиновница указала, что ведется политика по сдерживанию развития России и Китая с бесконечным вмешиванием во внутренние дела, попытками спровоцировать кризисы в регионе, в том числе и через Тайвань. По мнению сотрудницы МИД РФ, Запад предпринимает попытки не допустить нормального экономического, финансового, ресурсного взаимодействия и Москвы, и Пекина со странами Европейского Союза

Если вы исходите из того, что Китай является развивающейся страной, то у Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день нет возможности доминировать в технологическом плане над этим государством, над этим регионом. Собственно говоря, поэтому они и бесятся. Собственно, отсюда и вся их агрессивная внешняя политика. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова указала, что для стран Запада альтернатива в виде многополярности неприемлема, поскольку предполагает равноправие всех участников геополитической системы.

Захарова ответила на вопрос о возможности улучшения отношений США с Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"