Захарова ответила на вопрос о возможности улучшения отношений США с Россией

В МИД РФ напомнили о готовности к сотрудничеству.

О возможности улучшения двусторонних американо-российских отношений при новом президенте, члене Республиканской партии США Дональде Трампе стоило бы спрашивать в администрации Белого дома. Соответствующее заявление перед журналистами в ходе пресс-конференции сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова. Мероприятие было организовано на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Чиновница добавила, что наша страна в целом открыта к нормализации отношений с Вашингтоном. В Москве надеются, что контакты будут строиться на взаимоуважении и международном праве.

Вам нужно спрашивать людей в Белом доме, вам нужно спрашивать себя. Если бы страна - США или другие страны - хотела на этой основе улучшить, развить, восстановить отношения с нами, мы можем это сделать, но только на такой основе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник".

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"