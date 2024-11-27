Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник"

В МИД РФ рассказали о реакции мировой общественности на применение "Орешника".

В странах коллективного Запада попытались исказить информацию о применении Москвой ракетной системы средней дальности "Орешник" и представить его как проведение некой агрессивной линии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Для кого-то это был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава государства Владимир путин ранее выступил с видеообращением, в котором заявил, что ВСУ 19 ноября нанесла ракетные удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS, а также британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на использование американского и британского оружия Россия 21 ноября совершила комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Речь идет о том, что на территории Днепропетровска поражен крупный промышленный комплекс.

Захарова рассказала, что в Госдепе "плачут навзрыд" из-за победы Трампа.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik