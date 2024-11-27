В МИД РФ рассказали о скандале, поднятом в западных медиа.

В Москве оценили коллективные "сессии плача и крика", которые проводятся в американском внешнеполитическом ведомстве. Речь идет о том, что скандал вокруг таких мероприятий разразился не только в западных СМИ, но и в местном Конгрессе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что на имя государственного секретаря Энтони Блинкена от политиков были направлены соответствующие запросы с просьбой объясниться, почему эти сессии оплачиваются из федерального бюджета страны.

Американские дипломаты, которые публикуют доклады о правах человека, о выборах, люди, которые, как они считают, имеют право составлять санкционные списки, чтобы справляться с приступами паники, депрессии, негативных эмоций, в Госдепе проводят сессии плача и крика. Это не название геополитической игры, это встречи сотрудников Госдепартамента с их руководством в формате рыданий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что киевскорежимная кампания, которую проводят власти США, основана на безразмерном расходовании денег от американских налогоплательщиков. Мария Захарова уточнила, что при всей разности и при всей разноформатности тем в центре находится проблема, связанная с невозможностью признания Белы домом собственных проблем и попытки преодоления их внешними, лженаучными методами.

Захарова: в США людям навязали психоделическую паранормальность.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik