В МИД РФ рассказали о распространении в США антикультуры.

Американским гражданам сейчас местные власти навязали антикультуру и психоделическую паранормальность. В стране выросло целое поколение, уверенное в том, что существует 148 гендеров с возможностью расширения их списка. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что на территории США концепция гендерного многообразия или так называемых нулевых настроек человека, дошла до каждого человека. Речь идет о позиции администрации Белого дома о том, что с человеком можно делать все, что угодно, как с техническим аппаратом.

Когда это дошло уже до детей каждого в США, когда нельзя было не играть в эти адские игры, они уже начали тормозить, сейчас они начинают задавать себе какие-то вопросы, пытаются маневрировать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что данная антикультура распространилась в США широко. Она заметила, что стране важно поменять законодательную систему, которая ранее легализовала "всю психоделическую паранормальность". Однако сделать этого у властей не получится, так как американское общество слишком поляризовано. Дипломат подчеркнула, что в странах коллективного Запада людям порой нельзя публично усомниться в том, что гендер в виде дивана, кухонного ножа или например, перепелки – это не очень нормальная ситуация.

Британия играет ведущую роль в русофобской кампании, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik